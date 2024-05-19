Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, sabah erken saatlerde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat boyacısı olarak çalışan Mehmet Timur Çalışıcı'nın işe giderken kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çalışıcı, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışıcı'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.