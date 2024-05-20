T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/395 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/395 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 31271 Ada, 1 Parsel, Zemin kat, 8 Bağımsız Bölüm 3/40 Hisse Paylı Taşınmaz

Adresi : Ankara İl, Keçiören İlçe, Osmangazi Mahalle/ Mevki Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.197,00 m²

Arsa Payı : 60/1197

İmar Durumu : İnşaat tarzı Keçiören belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, Hmax:12.50,4 kat, Taks: 0.40,Kaks:1.60,olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyada bulunan taşınmaz takyidatında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.