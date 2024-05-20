T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/395 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/395 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 31271 Ada, 1 Parsel, Zemin kat, 8 Bağımsız Bölüm 3/40 Hisse Paylı Taşınmaz
Adresi : Ankara İl, Keçiören İlçe, Osmangazi Mahalle/ Mevki Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 1.197,00 m²
Arsa Payı : 60/1197
İmar Durumu : İnşaat tarzı Keçiören belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, konut parseli, ayrık nizam, Hmax:12.50,4 kat, Taks: 0.40,Kaks:1.60,olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit edilmiştir
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Dosyada bulunan taşınmaz takyidatında görüldüğü gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 11:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.