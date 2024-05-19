Samsun'da 19 Mayıs coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumunun ardından Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem 'Tütün İskelesi' olarak bilinen yerde inşa edilen alanda, tören düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, 1 deniz subayı, 2 deniz eri ve 2 piyade askeri tarafından taşınıp, karaya çıkarıldı.

'MİLLİ MÜCADELE'NİN İLK ADIMI SAMSUN'UMUZDA ATILMIŞTIR'

Törende konuşan Samsun Valisi Tavlı, " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını bugün hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'umuzda atmıştır. O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan aziz Türk milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir. Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk bayrağımızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve 'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı, Türk gençliğine teslim ediyoruz. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı bayrağımız, kutsal vatan topraklarımız üzerinde sonsuza dek gururla dalgalanmaya ve aziz Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.