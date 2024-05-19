- Asayiş

Keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak

Zeytinburnu sahilinde seyyar satıcılık yapan bir kişi, tezgahını kaldırmak isteyen sivil zabıta ekiplerine keserle saldırdı. Olayın ardından çıkan kavgada, bazı zabıta memurları, yere düşen seyyar satıcıya müdahale etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak
Keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak
+1
Video için play'e tıklayın

Olay, dün öğlen saatlerinde Zeytinburnu sahilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sivil zabıta ekibi ile seyyar satıcı arasında yaşandı. İddiaya göre, İBB’ye bağlı sivil zabıta ekipleri, sahilde seyyar satıcılık yapan ailenin tezgâhlarını kaldırmak istedi. Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü. Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı. Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

# istanbul, Zeytinburnu Sahili, Seyyar Satıcı, Zabıta, keser, bir, ISE, olay, ile, Göre

19 May 2024 - 12:06 DHA İstanbul/ Zeytinburnu- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL