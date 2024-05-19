- Asayiş

Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 121 kişiden 50'si tutuklandı.

Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı mask
Tekirdağ'da aranan 121 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde haklarında 'öldürme', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'cinsel suçlar', 'yağma'nın da aralarında bulunduğu suçlardan aranması olan şüphelilere yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 121 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

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19 May 2024 - 11:53 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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