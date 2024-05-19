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Motosiklet yarışı kazayla bitti

Antalya'da motosikletleri ile yarış yapan iki gençten Furkan K. (18), dengesini kaybederek yere düştü. Furkan K. boynundan ve ayağından yaralandı.

Motosiklet yarışı kazayla bitti
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Antalya Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi 6892 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde 07 BRK 795 plakalı motosikleti ile Nene Hatun Caddesi'ne seyir halinde bulunan Furkan K., yine aynı sokak üzerinde 07 ATB 168 plakalı motosikletiyle caddede seyir halinde olan Fatih Ö. (18) ile yarışmaşa başladrı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Furkan K., yere düştü. Arkadaşının motosikletinden düştüğünü gören Fatih Ö. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol ayağında kırık ve boynunda zedelenme olduğu öğrenilen Furkan Ö.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı Furkan Ö., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşı Fatih Ö. ise ekipler ile kaza yerinde tutanak raporu tuttu. Motosikletler Kepez Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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19 May 2024 - 11:50 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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