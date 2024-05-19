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Apartmandan ayakkabı hırsızlığı

Sivasta bir apartmana giren 2’si kadın 3 kişi, ayakkabıları çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Apartmandan ayakkabı hırsızlığı mask
Apartmandan ayakkabı hırsızlığı
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Sivas'ın Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanda meydana gelden olay 2’si kadın 3 kişi, kapısı açık olan apartmandan içeri girdi. Şüpheliler, bir süre etrafta gezindikten sonra asansörle apartmanın üst katındaki dairelere çıktı. Apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları alan ve kıyafetlerinin içine koyan 3 kişi merdivenden inerek apartmandan hızla uzaklaştı.

Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde sokakta gezinen 3 kişinin apartmanların kapısını kontrol ettiği ve açık olan kapıdan içeriye girdiği görülüyor. Asansör ile apartmanın üst katına çıkan 3 kişi, 2 dakika sonra merdivenlerden kıyafetlerinin içine sakladıkları ayakkabılarla apartmandan çıkış yapıyor.

Sabah uyandıklarında ayakkabılarını evlerinin kapısının önünde bulamayan apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı güvenlik kamerasından öğrenen ayakkabıları çalınanlar 3 kişi hakkında emniyete şikayette bulundu.

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19 May 2024 - 11:43 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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