Apartmandan ayakkabı hırsızlığı

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi’nde bir apartmanda meydana gelden olay 2’si kadın 3 kişi, kapısı açık olan apartmandan içeri girdi. Şüpheliler, bir süre etrafta gezindikten sonra asansörle apartmanın üst katındaki dairelere çıktı. Apartman dairelerinin önündeki ayakkabıları alan ve kıyafetlerinin içine koyan 3 kişi merdivenden inerek apartmandan hızla uzaklaştı.
Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde sokakta gezinen 3 kişinin apartmanların kapısını kontrol ettiği ve açık olan kapıdan içeriye girdiği görülüyor. Asansör ile apartmanın üst katına çıkan 3 kişi, 2 dakika sonra merdivenlerden kıyafetlerinin içine sakladıkları ayakkabılarla apartmandan çıkış yapıyor.
Sabah uyandıklarında ayakkabılarını evlerinin kapısının önünde bulamayan apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığı güvenlik kamerasından öğrenen ayakkabıları çalınanlar 3 kişi hakkında emniyete şikayette bulundu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.