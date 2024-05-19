Beylikdüzü'nde otomobil takla attı

İstanbul, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Tahsin K., 34 GMU 432 plakalı otomobille Mehmetçik Caddesi'nde seyir halindeydi. İddiaya göre Tahsin K. idaresindeki otomobil park halindeki 34 AYM 41 plakalı otomobile çarparak takla attı. 34 AYM 41 plakalı otomobil ise park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Tahsin K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 34 AYM 41 plakalı otomobilden yola sızan yakıt, itfaiye ekipleri tarafından köpükle temizlendi. Bir süre kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.