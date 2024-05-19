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Yavaş'tan 19 Mayıs paylaşımı

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yavaş'tan 19 Mayıs paylaşımı mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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19 May 2024 - 10:51 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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