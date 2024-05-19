Gasp şüphelisi yakalandı

Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde 68 yaşındaki H.T.'yi döverek gasp eden M.A. kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.T. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan M.A. ise polis ekiplerinin takibi sonucu Burç Mahallesi'nde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen M.A., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.