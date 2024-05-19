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Gasp şüphelisi yakalandı

Burdur'da bir kişiyi dövüp gasp ettikten sonra kaçan M.A. (22) polis tarafından yakalandı.

Gasp şüphelisi yakalandı
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Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde 68 yaşındaki H.T.'yi döverek gasp eden M.A. kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.T. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan M.A. ise polis ekiplerinin takibi sonucu Burç Mahallesi'nde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen M.A., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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19 May 2024 - 10:54 DHA Burdur- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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