- Dünya

Afganistan’da sel: 70 can aldı

Afganistan’ın Baglan bölgesinin ardından Ghor bölgesinde de sağanak yağışlar sonrası sel meydana geldi. Selde 70 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’da sel: 70 can aldı mask
Afganistan’da sel: 70 can aldı
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Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, “Afganistan'ı daha fazla sel vurdu. En çok etkilenen yer 2 bin 500 ailenin etkilendiği Ghor vilayeti oldu. WFP değerlendirme ekipleri, mümkün olan en kısa sürede yardım dağıtabilmek için şu anda sahada” denildi. Afgan medyası, selde 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçen hafta Baglan eyaletinde meydana gelen selde 300 kişi yaşamını yitirmişti.

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19 May 2024 - 10:51 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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