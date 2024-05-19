Afganistan’da sel: 70 can aldı

Dünya Gıda Programı’ndan (WFP) yapılan açıklamada, “Afganistan'ı daha fazla sel vurdu. En çok etkilenen yer 2 bin 500 ailenin etkilendiği Ghor vilayeti oldu. WFP değerlendirme ekipleri, mümkün olan en kısa sürede yardım dağıtabilmek için şu anda sahada” denildi. Afgan medyası, selde 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçen hafta Baglan eyaletinde meydana gelen selde 300 kişi yaşamını yitirmişti.