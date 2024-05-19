Otomobile kurşun yağdırdı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheli girdiği sokakta bir süre bekleyerek park halinde bulunan otomobile art arda ateş etti. Ardından da motosikletle olay yerinden kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilde inceleme yaptı. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Sokakta iş yeri bulunan Ferhat Çelebi, "Biz içeride oturuyorduk arkadşlarla çay içiyorduk. Sesleri duyup dışarı çıktık. Olay yerine bakarken bir motosikletli geçti gitti. Kaç el sıkıldığını sayamadım ama seri bir şekilde ateş edildi" dedi.
KURŞUNLAMA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli şüphelinin sokağa girip bir süre oyalandıktan sonra otomobile ateş ettiği görülüyor. Şüpheli daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.