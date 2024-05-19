Gazze kıyılarında geçici iskeleden yardım sevkiyatı başladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze Şeridi kıyısına kurulan geçici iskeleden ilk yardım sevkiyatlarının başladığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, ilk aşamada en çok ihtiyacı olan 11 bin çocuk ve yetişkin için 170 metrik ton yardımın bölgeye ulaştırıldığını, daha fazla yardımın Kıbrıs üzerinden geleceğini açıkladı.

"BU KORİDOR, ÇOK ULUSLU VE ORTAK BİR ÇABADIR"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı'nın kadın ve erkek personeli Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında USAID'e destek vermekten gurur duymaktadır. Bu koridor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşmiş Milletler ve aralarında BAE, Birleşik Krallık, Romanya ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu uluslararası bağışçıların yanı sıra USAID ve Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen çok uluslu ve ortak bir çabadır” denildi.

BİDEN'DAN YARDIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden, yapılan yardımlara ilişkin açıklamasında, “Başlangıç olarak USAID'deki ortaklarımız bu koridoru kullanarak 11 bin en savunmasız çocuk ve yetişkini desteklemek için 170 metrik ton besin açısından zengin gıda barları, kullanıma hazır tedavi edici gıdalar ve 33 binden fazla insan için barınak, temiz su ve hijyeni destekleyecek malzemeleri teslim ediyor. ABD ve diğer ülkelerden gelen daha fazla yardım da Kıbrıs'a ulaşmaya devam ediyor ve burada iskele üzerinden teslim edilmek üzere gemilere yüklenecek” dedi.