"Fikir hürriyeti anayasal bir haktır”

DEVA partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.Avşar'ın ifadeleri şöyle:n“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”, sözlerine yer veren Avşar; “Gazi Mutafa Kemal Atatürk ‘genç cumhuriyeti’ kurarken gençleri dayanak almış, onlara güvenmiş ve inanmıştır. Gençlere medeniyetin ve fikir hürriyetinin timsali olmalarını vasiyet etmiş, gelecek vizyonunu göstermiş ve Cumhuriyeti onlara emanet etmiştir.”, şeklinde konuştu.

“Fikri hür bir nesil yetiştirmek; devletin milli bir politikası, esas sorumluluğu ve anayasal bir haktır”

Atatürk’ün bu sözleri bağlamında; şu birkaç hususu değerlendirmek gerektiğini ifade eden Avşar; “Birincisi; ‘almakta olduğunuz terbiye ve irfan’ sözüdür. Burada öncelikli olarak her gencin çağın şartlarına ve gelişimine paralel olarak yetiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır ki; buda devletin her vatandaşına sağlamakla yükümlü olduğu anayasal bir haktır.”, dedi.