Edirne'de TIR'da 'Carlos' ile arama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yurt dışından gelecek Türkiye plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınan TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı sırada Kapıkule Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak durduruldu. TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yapılan aramada, şoför bölümündeki zulaya gizlenmiş 50 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon TL olan haplara, narkotik köpeğinin yanılması için kahve ve karabiber sürüldüğü de belirlendi. TIR şoförü Ü.Ö. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE