Akay'dan 19 Mayıs mesajı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay yayınladığı mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve cumhuriyet kararlılığıyla İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a ayak bastığındaki aynı azim ve kararlılıkla hareket edecek; Gençlerden aldığımız güç ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandıracağız.” dedi.

Milletvekili Akay yayımladığı mesajında, “Mustafa Kemal hakkındaki idam kararını yırtıp atmış; kendisini, hayatını feda ettiği halkına emanet ederek İstanbul’dan Samsun’a geçerek bağımsızlık yürüyüşünü başlatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığında ülkemizin üzerine güneş doğdu. Ulu önderimiz 19 Mayıs’ta emperyalistlere karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir duruş sergileyerek Türk Milleti’nin Anadolu’daki varlığı perçinleyen Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakmıştır.

19 Mayıs ruhuyla gençlerimizin ülkemizi ileriye taşıyacağına; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük hedefi olan

Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak idealini gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. AKP iktidarının 22 yıldır uyguladığı yanlış politikalar gençleri ülkemizden koparmış, geleceğimiz olan gençlerin hayallerinin üzerine gölge düşürmüştür.

AKP döneminde gençler iş bulma ümidini kaybettiler ve iş aramaktan vazgeçtiler. AKP’nin iktidara geldiği yıl olan 2002 yılının 3. çeyreğinden bu yana gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26’dan yüzde 32’leri aşmış durumda. AKP’nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,1 idi. Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 7,8’di. 2024 yılına geldiğimizde ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 16,3, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 34,9 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden yaklaşık 18,6 puan fazla olarak gerçekleşti.

2023 itibarıyla Türkiye’de 15-24 yaş arası 11 milyon 831 gencin 2 milyon 661 bini ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Başka bir deyişle, 2023 itibarıyla Türkiye’de her 5 gençten en az birisi boşta geziyor. Türkiye bu oranla, eğitim ve istihdam dışı gençlerde Avrupa birincisi.

Yine TÜİK’in yayımladığı son verilere göre, ülkemizden yurt dışına 139 bin 531 kişi göç etmiş. Ülkemizden göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise göç edenlerin yüzde 42’sini 20- 34 yaş grubu oluşturuyor. Bu karanlık tabloyu değiştirecek, gençlerimizin kaybolan umutlarını tekrar dirilteceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimizin ve azi milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını

kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyor; gazilerimize saygılarımı sunuyorum.” dedi.