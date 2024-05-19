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Eski futbolcu İlhan Parlak öğrencilerle bir araya geldi

Eski futbolcu İlhan Parlak,

Eski futbolcu İlhan Parlak öğrencilerle bir araya geldi mask
Eski futbolcu İlhan Parlak öğrencilerle bir araya geldi
Eski futbolcu İlhan Parlak öğrencilerle bir araya geldi
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Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan Parlak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler daha sonra Parlak ile halı sahada futbol oynadı.

Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi.

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19 May 2024 - 09:43 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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