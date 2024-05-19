Sincan Park'a Manga ile coşkulu açılış

Sincan’ın marka değerini yükselten ve Başkente değer katan Sincan Park resmen açıldı. Sincan Belediyesi’nin mega projelerinden biri olarak adından söz ettiren Sincan Park’ın açılışı, öğlen saatlerinde çocuklar için animasyon ve etkinliklerle başladı. Ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açılış kurdelesini keserek devasa Sincan Park’ı vatandaşlara armağan etti.

Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç, Kurtcan Çelebi ve Orhan Yegin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan ve ilçe protokolü katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, açılışta yaptığı konuşmada "Bu vizyonu geliştirip hayata geçiren Belediye Başkanımız Murat Ercan'ı tebrik ediyorum. Sincan'a kazandırılan bu eserle gurur duyuyorum. Bugünden itibaren Sincan'dan bahsederken sadece kültür ve sanatın başkenti değil aynı zamanda üretimin ve yeşilin de başkenti diyebiliriz." dedi.