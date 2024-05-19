- Kültür & Sanat

Sincan Park'a Manga ile coşkulu açılış

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 300 bin m2’lik alanıyla bataklıktan cennet bahçesine dönüştürdüğü, Sincan Park’ı görkemli bir törenle açtı. Her detayı çevre dostu olarak tasarlanan, yemyeşil bir sosyal yaşam alanı Sincan Park’a ilgi yoğundu. Parkın açılışı çocuklar için animasyon ve etkinliklerle başladı. Akşam saatlerinde Manga grubunun coşkulu konseriyle devam etti.

Sincan Park'a Manga ile coşkulu açılış mask

Sincan’ın marka değerini yükselten ve Başkente değer katan Sincan Park resmen açıldı. Sincan Belediyesi’nin mega projelerinden biri olarak adından söz ettiren Sincan Park’ın açılışı, öğlen saatlerinde çocuklar için animasyon ve etkinliklerle başladı. Ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açılış kurdelesini keserek devasa Sincan Park’ı vatandaşlara armağan etti.

 Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç, Kurtcan Çelebi ve Orhan Yegin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan ve ilçe protokolü katıldı.

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, açılışta yaptığı konuşmada "Bu vizyonu geliştirip hayata geçiren Belediye Başkanımız Murat Ercan'ı tebrik ediyorum. Sincan'a kazandırılan bu eserle gurur duyuyorum. Bugünden itibaren Sincan'dan bahsederken sadece kültür ve sanatın başkenti değil aynı zamanda üretimin ve yeşilin de başkenti diyebiliriz." dedi.

# Sincan, Marka Değeri, Sincan Park, manga, Konser, çevre dostu, Ankara, ardından, etti, Belediye, olarak, GENEL, MHP

19 May 2024 - 09:30 - Kültür & Sanat

Mahreç  Şevval Ateş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL