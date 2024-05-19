Uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara'daki 10 adrese ve 4 araca düzenlenen 2 ayrı "Narkoçelik-17" operasyonlarında, 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, 1’i yabancı uyruklu, toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandığı öğrenildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen "NARKOÇELİK-17" operasyonlarında; 808 kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu: 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.