Uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara'daki 10 adrese ve 4 araca düzenlenen 2 ayrı "Narkoçelik-17" operasyonlarında, 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, 1’i yabancı uyruklu, toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen "NARKOÇELİK-17" operasyonlarında; 808 kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu: 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle ifadelerine yer verdi.