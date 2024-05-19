Lastik botlardaki 55 kaçak göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Mayıs'ta Karaburun, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere operasyon düzenledi. Saat 02.20'de Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içerisinde bulunan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Saat 07.35'te Urla ilçesi açıklarında, bölgede devriyede olan sahil güvenlik botu tarafından hareket halinde olan bir lastik bot tespit edildi. Bota düzenlenen operasyonda, 10'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün Saat 15.40'ta Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edilen lastik bota düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.