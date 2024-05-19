Bandırma Vapuru'na ziyaretçi akını

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 16-18 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

'GURUR DUYUYORUZ'

Arkadaşlarını ziyaret için Ankara'dan gelen Ömer Kayasaroğlu, "Çok heyecanlı, çok duygulu, çok mutluyuz. Ata'mızın bizlere emanet ettiği bu ülkede, onun bindiği gemiyi ziyaret edebilmek, o hissiyatı yaşayabilmek, onun giydiği kıyafetleri görebilmek ayrıca bir gurur veriyor. Çocuklarımıza biz bunları yaşatmak istiyoruz, bir sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu açıdan da gurur duyuyoruz" dedi.

'ÇOK BEĞENDİM'

Ailesiyle Ankara'dan gelen Azra Kayasaroğlu (11), "Yarın 19 Mayıs ve ben çok heyecanlıyım. Samsun'da olmak benim için bir onur. Bandırma Gemisi, çok güzel. Atatürk'ün odası ve diğer yerler çok güzeldi. Çok beğendim. Daha önce gelmemiştim" diye konuştu.

'BURADA OLMAK ÇOK HEYECANLI'

Nevşehir'den ailesiyle gelen Meryem Cesur, "Çocuklarla birlikte 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anmak için geldik. Çocuklar ve bizim için çok büyük bir değişiklik oldu. Kendim yurt dışında doğup büyüdüm ama burada olmak çok heyecanlı" derken; eşi Semih Cesur ise "Çok beğendik, çok merak ediyorduk. Çok mutlu olduk ve duygulandık. Çocuklarımız için de değişiklik oldu" ifadelerini kullandı.

'ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİNİN BAŞLADIĞI YER'

"Kurtuluş mücadelesinin başladığı kentte olmak heyecan verici" diyen Sakarya Barosu Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız, "19 Mayıs nedeniyle Samsun Barosu'nun düzenlediği organizasyona katılmak ve aslında 19 Mayıs'ın heyecanını, anlamını bir kez daha idrak etmek üzere Samsun'a geldim. Burada olmak son derece heyecan verici, mutluluk verici. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin başladığı kentte olmak, omuz veren yerde olmak çok heyecan verici" dedi.

TARİH YOLCULUĞU

Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor. Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önder'in yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında, tefriş salonu olarak isimlendirilen kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi kaptanı, yardımcısı ve katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümündeki Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser yer alıyor.

35 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Ön güvertede yer alan ve 1 kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada, ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde, Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybedilen 1200 şehidin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve 7 figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.