Bungalov işletmesinde yorgun mermi isabet etti

Olay, saat 18.30 sıralarında Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Yudum Sokak üzerindeki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. Tatil için bungalov işletmesine gelen Ozan Y., işletmenin bahçesinde olduğu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu dizinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ozan Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri de işletme ve çevresinde silah kullanan şüpheliyi bulmak için araştırma yaptı. Dizinden yaralanan Ozan Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.