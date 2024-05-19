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Bakanlıktan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a 'fotoğraflı' tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımlarına, Gazze’deki sivil soykırımı gösteren fotoğraflarla karşılık verdi.

Bakanlıktan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a 'fotoğraflı' tepki mask

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin fotoğraflarıyla yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız" ifadelerine yer verildi.

# Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, medya, sosyal

19 May 2024 - 02:52 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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