Tokat Valisi'nden patlama açıklaması

Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.



Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır.



İlk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı…