19 May 2024 - 02:25- Gündem G:

Tokat Valisi'nden patlama açıklaması

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum." dedi

Tokat Valisi'nden patlama açıklaması mask

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. İlk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerine yer verdi.

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19 May 2024 - 02:25 Tokat/ Erbaa- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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