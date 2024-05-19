Tokat Valisi'nden patlama açıklaması

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:
"Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.
Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. İlk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerine yer verdi.
Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.— Numan Hatipoğlu (@numanhatipoglu) May 18, 2024
Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır.
İlk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.