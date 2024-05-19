19 May 2024 - 02:02 - Spor

Bakan Bak'tan Erkek Trap Milli takımına tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün ve Nedim Tolga Tunçer'den oluşan Erkek Trap Milli Takımını tebrik etti.