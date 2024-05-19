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Bakan Bak'tan Erkek Trap Milli takımına tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün ve Nedim Tolga Tunçer'den oluşan Erkek Trap Milli Takımını tebrik etti.

Bakan Bak'tan Erkek Trap Milli takımına tebrik mask

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından:

"AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ!

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün ve Nedim Tolga Tunçer'den oluşan Erkek Trap Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum." dedi.

# Plak Atışları Avrupa Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Erkek Trap Milli takımı, medya, sosyal

19 May 2024 - 02:02 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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