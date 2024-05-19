Haymana Belediyesi'nden 19 Mayıs mesajı

Haymana Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda:
"Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 105. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!" denildi.
Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 105. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!#19Mayıs #19MayısAtatürküAnmaGençlikveSporBayramı pic.twitter.com/6SCoWuf1EH
— Haymana Belediyesi (@HaymanaBelediye) May 18, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.