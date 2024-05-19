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Haymana Belediyesi'nden 19 Mayıs mesajı

Haymana Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Haymana Belediyesi'nden 19 Mayıs mesajı mask

Haymana Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda:

"Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 105. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!" denildi.

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19 May 2024 - 01:52 Ankara/ Haymana- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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