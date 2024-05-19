Haymana Belediyesi'nden 19 Mayıs mesajı

Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 105. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!#19Mayıs #19MayısAtatürküAnmaGençlikveSporBayramı pic.twitter.com/6SCoWuf1EH

— Haymana Belediyesi (@HaymanaBelediye) May 18, 2024