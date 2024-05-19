Aksaray'da feci kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi kavşağında meydana geldi. Hannan Kaya (29) yönetimindeki 33 D 3956 plakalı otomobil, kavşakta İlhan Koçak (27) yönetimindeki 16 ABS 353 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Hannan Kaya, eşi Mihriban Sultan Kaya (27) ve çocukları 1 yaşındaki Muhammed Kaya ile diğer araç sürücü İlhan Koçak ile yanında bulunan Pelin Özyön (18) ve Ramazan Arslan (25), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.