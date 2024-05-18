Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.
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Tokat'ta patlama
Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.