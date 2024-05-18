- Spor

Galatasaray için hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray için hazırlıklar tamam mask
Galatasaray için hazırlıklar tamam
Galatasaray için hazırlıklar tamam
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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18 May 2024 - 21:16 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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