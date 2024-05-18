Galatasaray için hazırlıklar tamam

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.