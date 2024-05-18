Başkent Öğrencilerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi Sergisi Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Tasarımı Bölümü öğrencileri, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Bitirme Projeleri Sergisi'ni düzenledi. Sergiye Başkent Üniversitesi önceki rektörleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

Serginin açılış konuşmasında, Üniversite yöneticileri ve öğrenciler, müzenin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi iletişim kampanyasını sunmanın mutluluğunu ifade ettiler. Sergiye katılanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de yer aldı ve öğrencileri kutladı. Müze Müdürü Yusuf Kıraç, öğrencilerin çalışmalarının müze için önemli bir ışık olduğunu belirterek, Başkent Üniversitesi ile gelecekte de işbirliği yapmayı umduklarını dile getirdi. Sergiye katılan öğrencilere konuklar tarafından katılım belgeleri sunuldu.

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