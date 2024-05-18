Güvenlik korucusu ölü bulundu

Mardin Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bir çiftlikte yaptığı aramada, Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan’ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.