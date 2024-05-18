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Güvenlik korucusu ölü bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs’tan bu yana kayıp olarak aranan Güvenlik Korucusu Engin Aslan (35), silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik korucusu ölü bulundu mask
Güvenlik korucusu ölü bulundu
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Mardin Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bir çiftlikte yaptığı aramada, Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan’ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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18 May 2024 - 19:27 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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