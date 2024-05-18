Genel merkez binasını kapattı

17 Mayıs 2021'de kurulan Memleket Partisi'nde, 3 yıl sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde tasarruf gerekçesiyle küçülme kararı uygulanmaya başlandı. Partinin Ankara Çankaya'daki genel merkez binası boşaltılarak, kapısı kilitlendi. Seçimlerde kullanılan otobüsün üzerindeki parti logoları da söküldü. Parti binasının Etimesgut ilçesinde daha küçük bir binaya taşınacağı ileri sürüldü. İnce, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Hazine yardımı, belediye avantası, müteahhit payı almayan sadece üyelerinin bağışlarıyla ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur. Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Partimizin karar alma mekanizmalarını da daha fazla dijitalleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.