18 May 2024 - 18:56- Yaşam G:

Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı

İstanbul Ataşehir'de, motosikletli iki şüphelinin 15 gün içindeki 3 ayrı motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı
Ataşehir'de motosiklet hırsızlığı
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Ataşehir'de motosikletleriyle sokak sokak gezen iki şüpheli 15 gün içinde 3 ayrı sokaktan motosiklet çaldı. İlk hırsızlıkta şüpheliler, park halindeki motosikletlerin yanına yanaştı. Kasklı hırsızlar, etrafı kontrol ettikten sonra bir motosikletin kilidini kırarak çaldı. Başka bir gün ise park halindeki motosikleti çalan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Motosikletlerinin yerinde olmadığını gören vatandaşlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi. Motosikletlerinin çalındığını gören mağdurlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlık anı kamerada

Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişinin biri etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosiklete yanaşıyor. Motosikletin kilidini kıran hırsız, çaldığı motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor. İkinci görüntüde de park halindeki motosikletin yanına yanaşan şüphelilerden biri etrafı kontrol ederken diğeri motosikletin üzerine biniyor. Arkadaşının yardımıyla motosikletin direksiyon kilidi kırılıyor. Daha sonra motosikleti çalan hırsız ve arkadaşı olay yerinden uzaklaşıyor. Üçüncü hırsızlıkta da yine bir motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden biri inerek gözüne kestirdiği motosikletin yanına gidiyor. Sonra motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

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18 May 2024 - 18:56 DHA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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