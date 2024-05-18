Tunceli Müzesi'nde Özel Sergi

Türkiye'deki müzeler, Uluslararası Müzeler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu özel gün kapsamında Tunceli Müzesi, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu" adı altındaki sergide, Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yanı sıra 21 sanatçının da farklı tekniklerde hazırladığı eserler sergileniyor. Sergide yer alan sanatçılardan biri de Deniz Serkan Özcan, eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Bu özel sergi, Osman Hamdi Bey'in Sivaslı bir ressam olsaydı, Sivas'ın tarihi dokularını ve motiflerini nasıl yansıtabileceği düşüncesiyle hazırlandı. Serginin küratörlüğünü Caner Kemahlıoğlu üstlenirken, Tunceli Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de projeyi destekliyor.

Tunceli Müzesi, geçmişten günümüze uzanan zengin bir tarihe sahip. 1935-1937 yılları arasında askeri kışla olarak inşa edilen müze binası, 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Tunceli Müzesi olarak kullanılmak üzere tahsis edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 2020 yılında resmen ziyarete açıldı.

Müze, arkeoloji, etnografya, tarım, Alevi inanç kültürü, taş eserler ve erken cumhuriyet dönemi eserleri gibi yedi farklı bölümden oluşuyor. Ayrıca geçici sergi ve sanat galerileri salonları da bulunuyor.

Tunceli Müzesi, uluslararası alanda da başarılar elde etmiş bir kurum. 2022 yılında Avrupa'nın En İyi Müzesi yarışmalarında temsil edilen müze, 2023 yılında da Avrupa'nın en iyi üç müzesinden biri seçildi.