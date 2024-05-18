Çevrecilerden ‘kıyılar halka kapatılmasın’ eylemi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çevreciler, düzenledikleri basın açıklamasıyla kıyıların halka kapatılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

PANKART AÇIP SLOGSN ATTILAR

Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı'na destek veren Burhaniye Çevre Platformu, Burhaniye Halk İnisitiyafi üyeleri Burhaniye Ören Plajı'nda bir araya geldi. Kıyıların halka kapatılmaması gerektiğini belirten çevreciler, ' Yaşam kıyıda, mücadele kıyıda, dayanışma kıyıda, hepimiz kıyıdayız', 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma', 'Deniz bizim, kıyı bizim' yazılı pankartlar açıp, sloganlar attı. Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı adına açıklamayı okuyan Burhaniye Çevre Platformu'ndan Hatice Engin, kıyıların işgal edildiğini, bu yüzden ekolojik dengenin bozulduğunu söyledi. Kıyıların herkese açık olduğunu anlatan Engin, kıyı işgallerine son verilmesini istedi. Burhaniye Halk İnisitiyafi'nden Selma Öztürk de kıyı hareketinin kıyıların işgalini önlemeye yönelik kurulduğunu ifade etti. Çevreciler, açıklamanın ardından dağıldı.