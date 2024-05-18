Sakarya'da 2'nci etap sona erdi

14 takımdan 73 sporcunun katıldığı etabın startını Organizasyon Komitesi Yöneticisi Serdar Sarı verdi. Büyük bir mücadele eşliğinde geçen yarışta China Glory Mentech Takımından Lyu Xianjing yarışı 1'inci olarak bitirirken, Sakarya BB Pro Team'den Burak Abay 2'nci, Spor Toto Cycling Continental Team sporcusu ve Prolog Etabın lideri Serdar Anıl Depe 3'üncü oldu. Sonuçlar şöyle:

Lyu Xianjing (China Glory Mentech): 02:59:51

Burak Abay (Sakarya BB Pro Team): 02:59:51

Serdar Anıl Depe (Spor Toto Continental Team): 02:59:51

SAKARYA MTB NIGHT CUP BU AKŞAM START ALACAK

Sakarya Bike Fest'in 3'üncü gününde Sakarya MTB Night Cup koşulacak. Elit Kadınlar, Elit Erkekler ve Junior Erkekler kategorilerinde başlayacak yarışta Elit Kadınlar ve Junior Erkekler 28.1 km pedal basarken Elit Erkekler 37.1 km boyunca yarışacak. 1.1 km'lik ilk turun ardından Elite Erkekler 4.5 km'lik parkuru 8 kez tamamlarken, Elite Kadınlar ve Junior Erkekler parkuru 6 kez tamamlayarak finiş noktasına ulaşacak.

TOUR OF SAKARYA YARIN SONA ERİYOR

UCI 2.2 yol bisiklet yarışı Tour of Sakarya'nın son etabı yarın saat 16.00'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alarak 137,5 km boyunca Sakarya'nın doğal güzellikleri eşliğinde sürecek. Yaklaşık 19.10'da yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sona erecek.

SAKARYA BIKE FEST'TE 19 MAYIS COŞKUSU

16 Mayıs'ta Tour of Sakarya Prolog Etabıyla başlayan Sakarya Bike Fest, 26 Mayıs tarihinde son bulacak. Tour of Sakarya'nın 3'üncü ve son etabına denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Tour of Sakarya'nın 3'üncü etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden sabah saatlerinde start alacak. 137,5 km'lik etabın ardından şarkıları yüzbinlerce beğeni alan alt pop ve rock grubu İkilem, konseriyle 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.