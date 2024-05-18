" Kumpasçılarla işimiz olmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya gelip, sohbet etti, soruları yanıtladı. Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin cezasının kaldırılmasına ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanının bu komutanlara cezaevindeki hayat şartlarının yoğunluğu içerisinde kendi yetkisini kullanarak insani bir yaklaşım içerisinde bulunması ve 80 üstü yaş grubunun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek bir güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp, bunların cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismar olmaması lazım. Atılmış olan adımlar eğer Türkiye’de normalleşme süreci yaşanıyorsa onun içerisinde önemli bir adım olarak görülmeli. Herkes hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun 80 yaş grubunun üstünde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınızda bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemelidir" dedi.

Bahçeli, Çetin Doğan'ın cezaevi çıkışındaki sözlerine ilişkin, "Cezaevinden çıkan Çetin Doğan’ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan, sen orada yoksun' diye geri içeri alırdım. Cezaevinde uzun yıllar kalan ve hayatını devam ettirebilecek şartlara çok uzak kalmış birçok insan var. Zor şartlarda hayatını idame ettirebilecek imkanlardan yoksun olan insanlar afla değil, Cumhurbaşkanının vicdani ve insani yaklaşımıyla dışarıya çıkartılıp normal hayatta ailelerinin yanında, ömürlerinin sonlarına doğru huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmesinde yarar vardır" diye konuştu.

'ÖZEL, CHP'YE RENK KATTI'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyaretteki görüşmeleri ile ilgili soruya da "Cumhuriyet Halk Partisi, onlara göre birinci parti konumuna geldi ama bize göre değil. Özgür Bey, ben Meclis'te kendisini yakinen takip ettim. Bazı özellikleri var. Bir defa hareketli bir insan. İkincisi heyecanlı bir insan. Üçüncüsü konuşkan bir insan. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir renk kattı ama bu renk güneşin batışı sırasındaki 7 renge bürünürse tehlike. Ama güneşin renginde kalırsa, yani köklü bir CHP olarak kalırsa faydalı olabilir diye düşünüyorum" dedi.

Bahçeli, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatının, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını 'laikliğe aykırı' olduğu gerekçesiyle reddihakim talebinde bulunmasına ilişkin soruya, "Türkiye'de başörtüsü meselesi bitmiştir. Üniversitelerde vardır, sağlık kurumlarında vardır. İsteyen hanımefendi örtülmek suretiyle buralardan devam ediyor. Bunu şimdi gündeme taşımanın bir manası yok. Yani bunu niye söylerler? Toplumu karıştırmak için. Bunlar görevlendirilmiş tipler. Bunlar bozguncu. Onun için bu mesele bitti. İstediğiniz gibi düşünün. İstediğiniz gibi yaşayın" yanıtını verdi.

'BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIM'

Bahçeli, 'Karagümrük taraftarı olarak Beşiktaş'ın gidişatını nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna ise "Beşiktaş'tan ayrıldım. Karagümrük'ün küme düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük, Süper Lig'de kalmalıdır. Bu aynı zamanda futbolun gümrüğüdür. Onu aşan gümrükten geçmiş olur" diye konuştu.

Bahçeli, sevdiği şarkılar sorulması üzerine Hande Mehan'ın 'Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' şarkısını danışmanına cep telefonundan açtırarak, basın mensuplarıyla dinledi.