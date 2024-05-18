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Sivas'ta ATV'nin sürücüsü öldü

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü Ali Osman Kurt (68) hayatını kaybetti, eşi Seher Kurt (68) ağır yaralandı.

Sivas'ta ATV'nin sürücüsü öldü mask
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Sivası Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eşiyle araziden dönen Ali Osman Kurt'un kullandığı plakasız ATV, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü Ali Osman Kurt ile eşi Seher Kurt, Doğanşar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Kurt hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Seher Kurt ise Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 May 2024 - 16:32 DHA Sivas- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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