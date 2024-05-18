Sivas'ta ATV'nin sürücüsü öldü

Sivası Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Eşiyle araziden dönen Ali Osman Kurt'un kullandığı plakasız ATV, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan ATV sürücüsü Ali Osman Kurt ile eşi Seher Kurt, Doğanşar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Kurt hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan eşi Seher Kurt ise Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.