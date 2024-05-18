Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Tokat'ta ilkbaharın gelişiyle çobanlar tarafından yaylaya götürülen koyun sürüsü, şehir merkezinden geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilkbaharın gelişiyle yaylaya götürülmeye başlandı. Sürüler köyden yaylaya giderken şehir merkezinden geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanın sürüyü Sivas'a yaylaya götürdüğü belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.