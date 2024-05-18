Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Olay, 10 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile Karabük’ten Safranbolu’ya gezmek için gelip halk otobüsüne binen Ayşegül isimli üniversite öğrencisi, otobüste bir anda fenalaştı. Olayı fark eden otobüsün şoförü Selim Şirin rahatsızlanan yolcuya kolonya verdi. Şirin, genç yolcunun rahat nefes alabilmesi için otobüsün kapılarını ve camlarını açtı, durdurup yolcuları indirdi. Öğrencinin bir türlü kendine gelmediğini gören Selim Şirin, otobüsü daha sonra diğer yolcularla birlikte Safranbolu Devlet Hastanesi'ne doğru sürdü. Şekeri düştüğü için fenalaştığı öğrenilen öğrenci, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

İnsanlık vazifesini yaptığını belirten Selim Şirin, "Hastayı en yakın Safranbolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırmaya çalıştım ve ulaştırdım. Yanındaki arkadaşları şekerinin düştüğünü söyledi. Daha önce de olmuş. Zaten hastanenin önüne geldiğimizde bilinci yerine gelmişti. Teşekkür ederek araçtan indiler. Bizim için önce can güvenliği. İnsanlık vazifemi yaptım” dedi.