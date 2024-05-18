Mersin'de kara para operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kara para aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartları ile elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığı belirlendi. KOM ekipleri, Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, 10 şüpheli ve 12 adrese yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adresler de yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi. Ayrıca Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 otomobile el konuldu. Araçlardan 6’sı hakkında fiili el koyma işlemi başlatılırken, bunlardan 5'i Emniyet Müdürlüğüne getirildi, 1'i için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.