- Asayiş

Mersin'de kara para operasyonu

Mersin'de polis tarafından kara para aklanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon kapsamında 4 daire ve aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 12 araca el konuldu.

Mersin'de kara para operasyonu mask
Mersin'de kara para operasyonu
Mersin'de kara para operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kara para aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartları ile elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığı belirlendi. KOM ekipleri, Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, 10 şüpheli ve 12 adrese yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adresler de yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri ele geçirildi. Ayrıca Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 otomobile el konuldu. Araçlardan 6’sı hakkında fiili el koyma işlemi başlatılırken, bunlardan 5'i Emniyet Müdürlüğüne getirildi, 1'i için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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18 May 2024 - 13:28 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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