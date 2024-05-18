- Asayiş

TIR şoförü önce lokantaya sonra minibüse çarptı

İstanbul Ataşehir'de direksiyon başında rahatsızlanan bir şoför, kullandığı TIR ile önce bir lokantaya, ardından da bir minibüse çarptı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TIR şoförü önce lokantaya sonra minibüse çarptı
TIR şoförü önce lokantaya sonra minibüse çarptı
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Olay, saat 09.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Sedat Mengi, 34 UV 8010 plakalı TIR ile seyir halindeyken rahatsızlandı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Mengi, aracıyla önce yol kenarındaki lokantaya ardından park halindeki 34 BZD plakalı minibüse çarptı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri rahatsızlanan TIR şoförünü hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde çalışma yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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18 May 2024 - 13:26 DHA İstanbul/ Ataşehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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