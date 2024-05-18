TIR şoförü önce lokantaya sonra minibüse çarptı

Olay, saat 09.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Sedat Mengi, 34 UV 8010 plakalı TIR ile seyir halindeyken rahatsızlandı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Mengi, aracıyla önce yol kenarındaki lokantaya ardından park halindeki 34 BZD plakalı minibüse çarptı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri rahatsızlanan TIR şoförünü hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde çalışma yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.