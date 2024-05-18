Kadınların el emeği ürünleri satışta

Kadın istihdamına destek olmak için 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nı Ümraniye'ye kazandırıldı. Yamanevler Kapalı Pazar Alanı içerisine kurulan 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı' ile kadınlar çarşamba günleri pazarda ürettiği ürünleri satarak para kazanıyor.
Kadınların, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldıkları çeşitli kurslarla ürettikleri el emeği ürünler,pazarda satışa başladı. Takı ve tekstil ürünleri, çeyiz ve hediyelik eşyalar gibi farklı kategorilerde ürünlerin yer aldığı tezgâhlarda, el işçiliğinin özgün ve değerli yönlerini ortaya koyuyor. Hırkalar, yelekler, rengarenk takılar, lifler hatta çantalar. Hepsi de el emeği göz nuru. İlmek ilmek işlendi, bin bir emek verilerek üretildi.
TEZGÂH BELEDİYEDEN
Belediye, tezgâh kurulumunu kendisi yaparak hiçbir ücret almıyor. 4 haftalık periyotlarla, kadınlar Çarşamba günleri pazardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.