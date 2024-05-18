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Kadınların el emeği ürünleri satışta

Ümraniye Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı' ile kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak kazanca dönüştürüyor.

Kadınların el emeği ürünleri satışta mask
Kadınların el emeği ürünleri satışta
Kadınların el emeği ürünleri satışta
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Kadın istihdamına destek olmak için 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nı Ümraniye'ye kazandırıldı. Yamanevler Kapalı Pazar Alanı içerisine kurulan 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı' ile kadınlar çarşamba günleri pazarda ürettiği ürünleri satarak para kazanıyor.

Kadınların, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldıkları çeşitli kurslarla ürettikleri el emeği ürünler,pazarda satışa başladı. Takı ve tekstil ürünleri, çeyiz ve hediyelik eşyalar gibi farklı kategorilerde ürünlerin yer aldığı tezgâhlarda, el işçiliğinin özgün ve değerli yönlerini ortaya koyuyor. Hırkalar, yelekler, rengarenk takılar, lifler hatta çantalar. Hepsi de el emeği göz nuru. İlmek ilmek işlendi, bin bir emek verilerek üretildi.

TEZGÂH BELEDİYEDEN

Belediye, tezgâh kurulumunu kendisi yaparak hiçbir ücret almıyor. 4 haftalık periyotlarla, kadınlar Çarşamba günleri pazardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

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18 May 2024 - 13:20 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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