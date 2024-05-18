"Saygı ve Minnetle"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkan Saylan'ı ölümünün 15. yılında andı.

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde; " Yaşam mücadelesiyle hepimize yol gösteren Türkan Saylan'ı ölümünün 15'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyorum. Ömrünü adadığı çağdaşlaşma idealine, kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde sahip çıkmaya devam edeceğiz!"