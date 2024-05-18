"Saygı ve Minnetle"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkan Saylan'ı ölümünün 15. yılında andı.
Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde; " Yaşam mücadelesiyle hepimize yol gösteren Türkan Saylan'ı ölümünün 15'inci yılında saygıyla ve minnetle anıyorum. Ömrünü adadığı çağdaşlaşma idealine, kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncülüğünde sahip çıkmaya devam edeceğiz!"
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.