Beton mikseri, arkasındaki minibüse çarptı

Olay, 16 Mayıs Perşembe günü, saat 17.00 sıralarında, Pendik Çınardere Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Pendik- Yakacık hattı arasında çalışan 34 M 1465 plakalı minibüsün şoförü Saner Özkan, cadde üzerinde ilerlediği sırada önünde duran beton mikseri geri geldi. Beton mikserinin oluğu minibüsün ön camını kırarak içeri girdi. Panikleyen minibüs şoförü el frenini çekerek aracın kapısını açtı ve yolcuları tahliye etmeye çalıştı. Beton mikserinin oluğu, minibüsün ön camını kırarken, minibüs şoförü Özkan kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri minibüs şoförüne olay yerinde müdahale etti, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan minibüs şoförü Soner Özkan, "Güzergah halindeydim, Pendik Yakacık hattında çalışıyoruz. Önümde beton mikseri ilerliyordu, birdenbire durunca arkasında bende durdum. Ben bekledim o da bekledi. Arabamda yolcularım da vardı. Tam ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalışırken birdenbire geri geri geldi. Ben geldiğini anlayınca arabayı geri vitese atmaya çalıştım, o panikle herhalde arabayı geri vitese atamadım. Baktım geri gidemeyeceğim yolcumun kapısını açtım, yolcuya siz inin dedim, el frenini çektim. Sağ tarafımda büyük bir para kasası olduğu için kendimi tamamen sağ tarafa atamadım. Kendimi sağ tarafa atamayınca en azından sol koluma gelsin deyip kafamı kurtardım. Son anda şoför o seviyeye gelmeden durdu zaten. Parmağımı, kolumu cam kesti, büyük bir sorun yok" dedi.