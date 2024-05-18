Gaziantep'te TIR çarpıştı

Gaziantep Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Y.(30) yönetimindeki 33 ZL 830 plakalı TIR, Nogaylar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Bakır A.'nın (24) kullandığı11 TH 594 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile yolcu Nevzat Ç.(41) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.