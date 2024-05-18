Erzurum'a şehit ateşi düştü

Erzurum'un Hınıs ilçesine bğlı Bellitaş Mahallesi'nde yaşayan Çiçek-Cemal Kabala çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, 17 Mayıs Cuma günü Pençe-Kaplan Harekat Üs Bölgesinde mevzide mühimmat patlaması sonucu şehit oldu. Şırnak'ta düzenlenin törenin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Erzurum'a getirilen şehit cenazesi için karşılama töreni düzenlendi. Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin babası Cemal Kabala, kardeşleri ve yakınları katıldı.

Erzurum Askeri Havalimanı'ndaki törende saygı duruşunun ardından şehit askerin özgeçmişi okunurken yakınları duygusal anlar yaşadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş Mahallesi'ne götürüldü. Şehit askerin eşyaları da kargo uçağıyla getirilerek ailesine teslim edildi.

Törene katılan protokol şehit babası Cemal Kabala'ya taziye dileklerini iletti.