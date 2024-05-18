- Asayiş

DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama

Şanlıurfa ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı.

DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama mask
DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama
DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin, Şanlıurfa ve Konya'daki adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 22'si ise serbest bırakıldı.

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18 May 2024 - 13:01 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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