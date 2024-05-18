DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin, Şanlıurfa ve Konya'daki adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 22'si ise serbest bırakıldı.