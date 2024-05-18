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ABD’deki son 4 panda Çin’e geri gönderilecek

ABD’de bulunan Atlanta Hayvanat Bahçesi, ülkede kalan son 4 pandayı 2024 sonunda Çin’e geri gönderecek.

ABD’deki son 4 panda Çin’e geri gönderilecek mask
ABD’deki son 4 panda Çin’e geri gönderilecek
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Atlanta Hayvanat bahçesi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nin panda ebeveynleri Lun Lun ve Yang Yang'ı Amerika doğumlu ikizleri Ya Lun ve Xi Lun ile birlikte Çin'e geri döndürmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Açıklamada henüz transfer için kesin bir tarih bulunmadığını, ancak büyük olasılıkla Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi. Panda ebeveynler Lun Lun ve Yang Yang 1999 yılında, ikiz pandalar ise 2016 yılından bu yana Atlanta’da bulunuyor. Atlanta'daki dört panda, Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin 2023’ün Kasım ayında üç pandayı Çin'e iade etmesinden bu yana ABD’de kalan son pandalardı.

Açıklamada, Atlanta'nın gelecekte herhangi bir pandaya ev sahipliği yapıp yapamayacağı konusunda, "Çin'deki ortaklarla henüz herhangi bir görüşme yapılmadığı" ifade edildi.

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18 May 2024 - 12:56 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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