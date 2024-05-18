Alev alan otomobilde 2 turist öldü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu gürzergahında meydana geldi. Zbigniew Piotr Kurzepa kullandığı 07 BHY 934 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki beton istinat duvarına çarpan otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tamamı yanan otomobilde alevleri söndürdü.
İnceleme yapan ekipler Zbigniew Piotr Kurzepa'nın cansız bedenini sürücü kapısının dışında yerde, Magdalena Maria Kulik'in cesedini de yolcu koltuğunda otomobilde sıkışmış halde buldu. Alanya'ya tatile gelen turistlerin kiraladıkları otomobilde ilçede gezdiği öğrenildi. Kulik ve Kurzepa'nın cenazeleri Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü.
Otomobilin yanma anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilden alev yükselirken çevredekilerin 'adam yandı' sözleri yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.